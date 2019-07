Tra creditori disponibili a concordato Casino de la Vallée

Alcuni creditori della Casinò de la Vallé spa hanno manifestato la propria adesione alla proposta di concordato preventivo in continuità ancor prima dell'assemblea, che si riunisce martedì 9 luglio in tribunale ad Aosta. A partire dalle 9, davanti al giudice delegato Marco Tornatore nell'aula d'udienza al primo piano, i creditori esprimeranno la propria decisione. La proposta dovrà essere accettata a maggioranza per passare al vaglio del tribunale, a cui spetta l'ultima parola, con l'omologa del concordato. Chi non dovesse essere presente all'assemblea avrà comunque 20 giorni per rendere nota la propria adesione. In base al piano di concordato, ai creditori chirografari sarà restituito il 78 per cento del dovuto, anche se nella relazione del commissario giudiziale Ivano Pagliero da maggio scorso è indicato "cautelativamente" il 60 per cento. I debiti ammontano a più di 81 milioni di euro ma l'azienda si è impegnata a pagarne 68,8 viste le riduzioni legate ai crediti chirografari.

Primo semestre Amministratore unico, più oltre 1 mln ricavi e -3,5 costi

La Casinò de la Vallée Spa - società che gestisce la casa da gioco valdostana e le annesse strutture alberghiere - ha chiuso in positivo il primo semestre 2019 con un aumento di oltre 1 milione per quanto riguarda i ricavi e una riduzione di 3 milioni e mezzo sui costi. Lo ha riferito l'amministratore unico, Filippo Rolando, al termine dell'assemblea dei soci in cui è stata illustrata la situazione. "Abbiamo fatto una proiezione anche sui risultati dell'anno - ha aggiunto - ma è mia abitudine parlare dei risultati solo dopo averli raggiunti. In merito all'assemblea dei creditori in programma domani nell'ambito del concordato preventivo l'amministratore ha detto: "E' un'offerta buona, seria, supportata bene". A tal proposito è probabile che il voto delle banche creditrici non arriverà domani ma sarà espresso nei giorni seguenti. (ANSA).