Aosta: Scade domani alle 16 il termine per partecipare al Marché Vert Noel

Poco più di 24 ore restano ai commercianti per aggiudicarsi uno dei 48 chalets che sarano allestiti nel prossimo Mercatino di Natale ad Aosta.

Scade infatti martedì 9 luglio alle ore 16 il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione all’edizione 2019/2020 del 'Marché Vert Nöel', in programma da sabato 23 novembre a lunedì 6 gennaio 2020 nell’area del Teatro Romano.

Gli interessati sono invitati a inviare la domanda - redatta sul modulo “Richiesta di partecipazione”, secondo le disposizioni indicate nei “Criteri di selezione dei partecipanti ai Mercatini di Natale – “Marché Vert Nöel” – al Comune di Aosta, trasmettendo la domanda esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it, inviata da casella PEC del richiedente.

Il modulo, l’avviso con i dettagli per presentare istanza e tutta la documentazione inerente ai mercatini di Natale sono disponibili sul sito Internet dell’Ente.

Per venire incontro alle necessità manifestate dagli espositori, quest’anno sarà possibile richiedere l’utilizzo a pagamento di uno stallo di sosta riservato, in piazza San Francesco per il posteggio di un automezzo adibito unicamente a deposito merci, previo versamento di una quota forfettaria di 250 euro per tutto il periodo della manifestazione.

Come negli anni passati saranno, comunque, garantiti stalli adibiti a carico e scarico, con sosta per il tempo massimo di un’ora, in piazza San Francesco e in piazza Plouves.

Per altre informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Commercio/Manifestazioni del Comune di Aosta, ubicato nel Palazzo municipale in piazza Chanoux, 1 (tel.: 0165-300.461/366/412; posta elettronica: turismo@comune.aosta.it).