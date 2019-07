Insegna di San Bernardo a Luciano Caveri per politiche a favore popolazioni walser

"Luciano è il primo politico a ricevere l’onoreficienza perché è stato l’unico a dimostrare un’attenzione costante alle minoranze linguistiche in tutto il suo prestigioso percorso politico". Lo ha ricordato Erico Rizzi consegnando a Luciano Caveri, già deputato, vice ministro, eurodeputato e Presidente della Regione, l'Insegna San Bernardo.

"Ho conosciuto Luciano il 14 ottobre 1988 quando da giovanissimo deputato valdostano, accompagnato da Cesare Dujany a Gressoney, si presentò ad una delle assise walser. Da lì, da quel giorno - ha aggiunto Rizzi - è nato il suo impegno in favore di tutte le minoranze linguistiche, walser in primis, di cui si è fatto paladino".

Rizzi ha quindi ricordato l’importanza del riconoscimento ottenuto dalle minoranze linguistiche con l’approvazione della legge 482/1999 "Quando divenne sottosegretario del governo D’Alema lui ne approfittò da abile politico quale era già per fare approvare la legge 482, che dovrebbe chiamarsi legge Caveri perché lui ne è il vero papà".

Un impegno costante, quello di Caveri, che è rimasto fedele alla causa delle minoranze anche da presidente della Commissione turismo trasporti e politica regionale del Parlamento europeo e da Presidente della Regione. "La sfida che bisogna affrontare - ha sottolineato Caveri commosso nel ricevere il premio dalle mani di Laura Zanzi, figlia di Luigi, grande storico della cultura walser cui l’insegna di San Bernardo è dedicata - è quella di tutelare le minoranze, aiutandole a svilupparsi nella modernità per evitare la loro scomparsa, schiacciate dall’avanzare di una scintillante omologazione che ne sminuisce l’importanza storica e culturale".

"La nostra comunità è fiera di omaggiare chi da sempre è stato al fianco delle popolazioni di montagna" ha evidenziato Stefano Corsi, il sindaco di Macugnaga. "La battaglia politica per mantenere i servizi in montagna è quotidiana - ha concluso sottolineando che "persone come Luciano hanno da sempre avuto una vision delle priorità, dovremmo seguire questa via".