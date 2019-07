Resta in cella francese che ha tentato violenza su una 19enne

Patrick Marcel Mangeolle, 45enne francese accusato di violenza sessuale per aver assalito una diciannovenne aostana a Gignod mercoledì 3 luglio, resta in carcere a Brissogne. Il gip Giuseppe Colazingari ha infatti confermato il fermo di polizia giudiziaria e disposto la custodia cautelare.

L'aggressore, in base a quanto è stato ricostruito dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Aosta e dalla squadra mobile della Questura, ha afferrato la giovane aostana lungo la strada in frazione Chambavaz e l'ha spinta in un prato, tentando di violentarla. La vittima ha resistito e una sua amica, 17enne, ha iniziato a urlare richiamando un automobilista di passaggio che, uscito dal veicolo, si è diretto verso il francese facendolo fuggire.

L'aggressore, che sul posto aveva perso portafoglio e patente di guida, è stato rintracciato da una pattuglia della Squadra mobile dopo che i carabinieri avevano diramato le ricerche.