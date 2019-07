Interventi a ripetizione del Soccoroso alpino valdostano

La prima domenica di luglio per il Soccorso alpino valdostano è stata caratterizzata da sette gli interventi. Interventi dovuti all'inesperienza e all' improvvisazione di chi si cimenta in escursione alpine.

Due eventi più significativi:

- il recupero, con squadra via terra di un escursionista a Cogne, a quota 2300 mt. L"uomo ha smarrito il sentiero e si è ritrovato su un salto di roccia. Ha quindi richiesto soccorso ed è stato raggiunto e riportato a valle. Non è stato necessario l'intervento sanitario.

- il recupero di un escursionista sulla ferrata del Mont Chetif, a quota 1700 mt. L'uomo si è allontanato dal sentiero e si e6trovato in difficoltà a causa della natura impervia del luogo. È stato individuato dall'equipaggio di elisoccorso, recuperato tramite verricello e portato a Courmayeur. Non è stato necessario l'intervento sanitario.