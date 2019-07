Baccega rifiuta a Genitori separati accesso atti servizi sociali

Ubaldo Valentini , presidente dell’associazione Genitori Separati, contesta duramente l’assessore ai servizi sociali, Mauro Baccega, che si rifiuta di fornire ai genitori interessati all’affidamento dei figlio gli atti dei servizi sociali.

“L’assessore – spiega Valentini – ha espresso il suo pensiero senza indicare a quale legge si riferisca e ignorando che la materia è stata abbondantemente superata non solo dalla giurisprudenza, ma dallo stesso legislatore che con il D.Lgs 2013 n.33, art. 5 bis ha riformato tutta la concezione sull’accesso agli atti amministrativi del cittadino italiano. Quindi da Palermo alla Valle D’Aosta. Esiste in tutt’Italia lo stesso interesse e diritto allargato per controllare ciò che fa l’Amministrazione pubblica”.

Valentini fa riferimento alla risposta fornita in aula ad un interpellanza del consigliere Roberto Cognetta. “Dobbiamo pensare – aggiunge Valentini – che l’intervento dell’assessore è stato concordato con le istituzioni coinvolte, per evitare che si vada a ‘ficcare lo sguardo’ in uno spazio che, per ragioni riservate, deve restare privacy. Finalmente i separati di Aosta comprendono che la politica del servizio di assistenza dice no alle richieste di accesso perché l’assessore Baccega è contrario alla legge e alla regolamentazione”.

Di più, Valentini ribadisce che la risposta dell’assessore può essere il suo pensiero personale, ma non un assioma di diritto. Le famiglie, i minori e i problemi che li riguardano sono fatti pubblici, disciplinati in leggi pubbliche e pubblicamente vanno trattati. L’assessore asserisce che l’avvocatura regionale ha avuto vari incontri sul tema dell’accesso agli atti con le associazioni, con l’ufficio minori e il dipartimento di psicologia. Noi, che siamo forse l’unica associazione nella regione impegnata, abbiamo avuto solo incontro e alle nostre obiezioni non è stata data risposta dai presenti. Poi non siamo stati più chiamati”.

Per l’associazione Genitori Separati “E’ un grave errore cercare di nasconde il dramma della verità: il forte disagio dei minori e dei loro genitori e i suicidi di padri estromessi dalla vita ordinaria dei propri figli che in VDA pesano come un macigno sulla coscienza valdostana”.