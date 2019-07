A Verres tornano Notte Bianca e Commercianti in Festa

Attrazioni nel centro storico, postazioni Food&Drink, area bimbi, musica itinerante. Sono alcune delle iniziative che sabato 6 luglio animeranno, dalle 18,30, la Notte Bianca di Verres, organizzata dalla Proloco, dal Comune e da Confcommercio VdA che come avviene da diversi anni organizza per l'occasione 'Commercianti in Festa': tanti gli esercenti che hanno aderito alla manifestazione e che allestiranno gazebo all'esterno dei loro negozi proponendo i loro articoli a prezzo da vero affare. Bar e ristoranti proporranno per l'occasione menù 'dedicati'.

Tanta gastronomia del territorio dunque, negozi aperti fino a notte e, evento clou, l'apertura sempre alle 18,30 delle cantine nelle vie del borgo, dove si potranno incontrare i produttori e gustare con loro i vini. Dalle ore 23, animazione e spettacolo con La Pecora Nera.

"E'gradito l'abito bianco", fanno sapere scherzosamente (ma non troppo) gli organizzatori.