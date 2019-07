L'estate scalda la Valle ma gli acquazzoni sono in agguato

Fa caldo in valle ma nel pomeriggio di sabato si è infiltrata aria umida e più fresca che, relegando a sud le spinte africane, determina instabilità a tratti.

Usciti dalla morsa di calore che, superando ogni aspettativa, ha attanagliato gran parte dell’Europa e dell’Italia, in questo fine settimana si è immersi in un contesto tipicamente estivo e senza grandi picchi.

Per intendersi farà ancora caldo, con valori però nei limiti stagionali, ci sarà il sole, ma non mancheranno i classici, talvolta improvvisi e subdoli, temporali.

A partire dal pomeriggio di domenica, però, cumuli più o meno densi inizieranno ad avanzare, prima spingendo da sud est e interessando la bassa valle, poi avanzando da ovest per via di una piccola perturbazione in arrivo. Risultato di questo differente, apparente, accerchiamento sarà una fine di giornata traballante, con possibili rovesci o temporali.

Quadro incerto dunque per domenica, una giornata che, al momento appare piuttosto indecifrabile e per la quale si suggerisce di riguardare le previsioni: il foehn, a momenti intenso, potrebbe estendere gli impulsi instabili e temporaleschi, quasi certamente, presenti sulle zone di confine anche su buona parte della regione, ma non è detto.

E mentre lunedì potrebbe offrire l'occasione per rituffarsi in qualche bagno di sole, nuvolosità, piogge e possibili temporali torneranno protagonisti nel corso della prossima settimana, soprattutto martedì.