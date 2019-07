“Cinema sotto le stelle', il CSV promuove proiezioni di film con tematica sociale

Proseguono gli appuntamenti organizzati dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta in occasione dei festeggiamenti per il ventennale della sua fondazione (1999-2019) con una suggestiva iniziativa in calendario per venerdì 12 luglio alle ore 21.

Nei giardini del seminario di Aosta, in Via Xavier de Maistre, un grande “cinema sotto le stelle” verrà allestito per la proiezione di “Mr. Ove”, pellicola che tratta, con umorismo e ironia, il tema della solitudine degli anziani. Diretto da Hannes Holm, “Mr. Ove” (2015) racconta, infatti, la storia di Ove, pensionato solitario e facilmente irritabile, che trascorre le giornate richiamando i vicini al rispetto delle regole e visitando la tomba della moglie.

Quando una giovane famiglia si trasferisce accanto a lui, però, nasce un’improbabile amicizia. La proiezione, gratuita e aperta a tutti, si inserisce nell’ambito della rassegna “Con occhi diversi” promossa dal CSV per affrontare con il linguaggio cinematografico temi sociali e vicini al mondo del volontariato e della solidarietà.

Gli altri appuntamenti della rassegna, previsti nei diversi comuni valdostani, saranno calendarizzati nelle prossime settimane.