A Caveri attribuita l’insegna di San Bernardo per il 2019

“Per il costante impegno da lui profuso nell’amministrare le regioni montane delle Alpi, nel promuovere e nel sostenere la cultura alpina in tutti i suoi aspetti”. E' la motivazione per la quale Luciano Caveri, già deputato, vice ministro, eurodepotato nonché presidente della Regione, è stata attribuita l'insegna 'San Bernardo per il 2019'.

A sceglierlo è stato il Comitato scientifico, composto dal Sindaco di Macugnaga, Stefano Corsi, dal Presidente del Comitato della Comunità Walser. bara bara Zanzi e dal Presidente della Fondazione Maria Giussani Bernasconi, Antonio Padoa Schioppa.



Commenta Caveri: “Sono molto grato e commosso per questo riconoscimento e lo sono anche per i legami familiari e affettivi con la comunità walser. Ricordo la battaglia per la modifica dello Statuto speciale in favore dei walser valdostani e poi la legge di tutela delle minoranze linguistiche storiche a vantaggio anche delle comunità walser in Piemonte. Ancora molto va fatto in favore delle Alpi e delle montagne di tutto il mondo con popolazioni che, in ogni Continente, dimostrano straordinarie affinità”.