Commercianti in Festa e Notte Bianca 'lanciano' al meglio l'estate di Verres (FOTO GALLERIA)

Commercianti in Festa, la grande kermesse turistico-commerciale di Confcommercio VdA torna anche quest'anno in diverse località della Valle con un programma che coinvolge negozianti, residenti e turisti in un clima carico di ottimismo e voglia di guardare avanti per combattere una crisi che sta finalmente dando segni di cedimento. Commercianti in Festa ha inaugurato la stagione 2019 oggi sabato 7 luglio a Verres, dove la locale Pro Loco, il Comune guidato da Alessandro Giovenzi e l'Associazione a tutela degli esercenti locali hanno organizzato dalle 18,30 una straordinaria Notte Bianca.

Danze, spettacoli, postazioni Food&Drink, area bimbi, musica itinerante e allestimento dei banchi dei commercianti animano le vie del paese; anche quest'anno molte cantine hanno aperto le porte a degustazioni a chilometro zero accompagnate da piatti locali e tanta musica. Tanti gli esercenti che hanno aderito alla manifestazione e che allestiscono gazebo all'esterno dei loro negozi proponendo i loro articoli a prezzo da vero affare. Bar e ristoranti propongono per l'occasione menù 'dedicati'.

Tanta gastronomia del territorio dunque, negozi aperti fino a notte e nelle cantine nelle vie del borgo si possono incontrare i produttori e gustare con loro i vini.