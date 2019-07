A Etroubles, in località La Collère, immerso in un contesto residenziale caratterizzato dalla presenza di numerose villette di recente costruzione, VENDESI terreno di mq 2.200 di cui mq 1.500 edificabili. L'appezzamento di terreno è ideale per la realizzazione di mq 377 di abitazione. Attualmente è già presente un progetto che prevede la costruzione di 3 villette con 6 alloggi. € 130.000,00

Maggiori informazioni in agenzia, al n. 329 2130660 o all'indirizzo email immobiliarediemozi@gmail.com