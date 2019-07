Il ballo liscio estivo per gli anziani di Aosta 'accolto' all'area verde di Gressan

Con la posa del parquet antiscivolo e l'allestimento zona ristoro e spazio Dj set sono conclusi ieri sera i preparativi dei volontari all'area verde di Gressan in vista della 'prima', questo pomeriggio sabato 6 luglio, del ballo liscio estivo organizzato dal Comune di Aosta per gli anziani residenti.

Per decenni organizzata nel salone del palazzo Cral Cogne in corso Battaglione ad Aosta, poi spostata nella sala da ballo della 'Luna Rota' dopo l'annuncio di sgombero del Cral per motivi di sicurezza, la piattaforma del ballo lisicio per gli anziani è organizzata da oggi e sino al 7 settembre tutti i sabati dalle 14,30 alle 18,30 all'Area verde di Gressan, in virtù di una rinnovat collaborazione tra i due Comuni. L'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Aosta ha anche organizzato un collaudato servizio navetta per trasportare i ballerini da Aosta a Gressan e ritorno.

"Il servizio di navetta ha funzionato benissimo durante la frequentazione della 'Luna Rota', che d'estate non è adatta perchì è un ambiente chiuso e caldo - spiega l'assessore comunale Luca Girasole - e rientra nelle iniziative dell'Amministrazione per agevolare gli spostamenti degli anziani utenti del Cral Cogne che prima della chiusura vi si recavano a piedi. Cerchiamo di ottimizzare le risorse per non far venir meno i servizi e anzi dove possibile avviarne di nuovi. In questi giorni stiamo infatti lavorando all'organizzazione della Festa del quartiere Dora, prevista per sabato 14 settembre".