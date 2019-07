Da Giunta regionale 600 mila euro per riabilitazione equestre

Il Governo regionale ha approvato le "caratteristiche minime" del servizio di riabilitazione equestre rivolto alle persone con disabilità psicofisiche. In dettaglio è stato stabilito che "le famiglie, in un'ottica di compartecipazione alla spesa pubblica, contribuiscano al costo del servizio ponendo a loro carico la quota di iscrizione annuale di 180 euro che sarà corrisposta direttamente all'aggiudicatario del servizio". L'importo a base d'asta per il prossimo triennio di servizio è pari a 664.600 euro. "In Italia pochi servizi pubblici come questo vengono erogati, è costoso ma la nostra decisione è stata quella di confermarlo" ha commentato il presidente della Regione, Antonio Fosson. (ANSA).