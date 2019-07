Délégation du Val d'Aoste à assemblée Apf

Une délégation du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, composée par le vice-président Joël Farcoz et par la conseillère Manuela Nasso, membres de la section valdôtaine de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, participe à la 45e session de l'Apf convoquée à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 5 au 9 juillet 2019.



Le thème retenu pour le débat général de cette session est ''Parlements et renforcement de la démocratie''. L'Apf réunira, préalablement à son Assemblée générale, son Bureau international le 5 juillet, le Réseau des femmes parlementaires le 6 juillet, ainsi que ses quatre Commissions le 7 juillet.



Chacune des Commissions adoptera des résolutions, qui seront présentées aux parlementaires lors de l'Assemblée plénière qui se tiendra les 8 et 9 juillet. L'Apf a été créée en 1967 à Luxembourg sous le nom d'Association internationale des parlementaires de langue française et se compose aujourd'hui de 83 sections réparties sur les cinq continents. La Vallée d'Aoste adhère depuis 1988.