Organizzare giorni di mare su straordinarie imbarcazioni a vela

Probabilmente se uno dovesse sognare un viaggio in barca o semplicemente avesse in mente di regalarsi momenti di riposo e relax in mezzo al mare, magari guardando la costa da un’altra prospettiva, penserebbe alla barca a vela. Questo tipo di imbarcazione incarna forse più di tutte le altre l’idea del mare,quasi fosse un simbolo per chi ha questa grande passione. L’uomo da sempre ha un forte legame con la barca ed il mare, la vita sulle imbarcazioni poi responsabilizza, divide i compiti, fa fare squadra. Spesso anche molti curiosi affrontano il mare così con l’idea, il sogno o la volontà di vivere un giorno o un’intera vacanza da lupi di mare e di scoprire segreti e particolarità di questo mondo. Ma si sa che il mondo nautico in generale ed il viaggiare in barca nello specifico sono una realtà a parte: a volte non è possibile vivere questo sogno per i prezzi o la disponibilità. Il noleggio barche a vela però rappresenta una soluzione ideale per chi volesse superare questo tipo di problematiche e regalarsi viaggi e vacanze davvero indimenticabili. Il portale in questione offre davvero una quantità importante di possibilità di scelta, comparando e confrontando per qualità e prezzo più di 7.000 barche a vela a noleggio, potendo scegliere anche di avere a disposizione uno skipper o di non averlo. Davvero incredibile! Tutti possono accedere, da chi ha maggiore esperienza nautica a chi al contrario si affaccia per la prima volta su questo mondo, da chi vuole navigare nella massima tranquillità a chi invece predilige il comfort. Del resto il servizio offerto per organizzare nel migliore dei modi il proprio viaggio è davvero vantaggioso, affidarsi a chi ha esperienza e competenza è sempre la soluzione migliore. Anche le destinazioni proposte sono davvero incredibili: è possibile navigare a vela dal Mar Mediterraneo così come intorno alle isole dei Caraibi.

Portisco, vivere la barca nel mare straordinario della Sardegna.

L’idea della barca a vela ben si sposa con una delle regioni del nostro Paese dal mare fantastico, un vanto per l’Italia intera e meta di moltissimi turisti ogni anno, la Sardegna. Ed in particolare, nel nord est dell’isola, è da segnalare Portisco, comune di Olbia e provincia di Sassari, vicinissimo a Porto Rotondo, che della navigazione ha fatto una priorità visto anche il grande porto turistico che può ospitare quasi 600 imbarcazioni, compresi anche i grandi yatch che la fanno da padrone nell’intera zona della Costa Smeralda. Portisco ha visto negli ultimi anni la propria popolarità e le presenze di turisti, amanti del mare e della vita in barca crescere a dismisura per i motivi sopra citati. Non è difficile nemmeno immaginare, per chi non ci fosse mai stato, le bellezze naturalistiche che caratterizzano questa zona così come quella dell’intera regione sarda, una delle eccellenze del turismo made in Italy. E allora non c’è tempo da perdere, bisogna uniamo la passione per le barche a vela ad un mare fantastico e trascorrere in maniera rilassante giorni di sole e di mare.