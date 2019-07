Albergatori valdostani contro abusivismo affitti brevi

Dopo Confcommercio VdA anche l’Adava esprime soddisfazione per l’istituzione del codice identificativo, che consentirà di migliorare l’offerta turistica, realizzando un mercato più trasparente, a tutela dei consumatori, dei lavoratori, delle imprese, delle comunità locali e dell’erario.

Come gi’ anticipato da Aostacronaca.it Il provvedimento prevede che tutte le strutture ricettive, inclusi gli immobili destinati alle locazioni brevi, vengano iscritte in una banca dati istituita presso l’Agenzia delle Entrate. Ad ogni struttura sarà assegnato un codice identificativo, che dovrà essere pubblicato obbligatoriamente in tutte le forme di comunicazione rivolte al pubblico.



L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.



Sull’argomento interviene oggi il presidente ADAVA Filippo Gérard ricordando che quando nel 2016 “abbiamo iniziato a denunciare il fenomeno della locazione turistica abusiva e selvaggia chiedendo uno specifico provvedimento che disciplinasse tale attività, siamo stati accusati di essere dei visionari che vedevano problemi inesistenti. Oggi, dopo oltre tre anni di lavoro continuo, su tutti i tavoli, sui giornali, negli incontri con le forze politiche e con i vari assessori che si sono susseguiti, il Parlamento è finalmente arrivato ad approvare quanto da tempo richiedevamo”.



“Il lavoro non si esaurisce comunque qui. Il codice identificativo nazionale rappresenta solo il primo passo di un percorso strategico, che deve proseguire introducendo un set minimo di regole in materia igienico sanitaria, urbanistica e condizioni di esercizio a tutela dei nostri ospiti e della stessa immagine turistica della nostra regione. Senza poi dimenticare l’improcrastinabilità dell’introduzione anche per le locazioni turistiche brevi dell’imposta di soggiorno. Ricordo infatti che ad oggi solo gli ospiti delle strutture ricettive riconosciute sono obbligate a versare questo contributo, nonostante siano poi tutti a usufruire dei servizi e delle iniziative realizzate grazie a questo gettito (ad esempio animazioni musicali, trasporti gratuiti, mercatini di natale, etc.). E’ quindi indispensabile procedere quanto prima con l’approvazione (in maniera coordinata con la disciplina nazionale) del disegno di legge regionale sul quale l’Assessorato regionale al Turismo ha lavorato negli ultimi mesi con energia, determinazione e competenza”.



“Ribadiamo per l’ennesima volta che consideriamo la locazione turistica una risorsa per l’offerta turistica regionale, ma che contestualmente sia necessario regolamentarla nel comune interesse degli ospiti che frequentano la Valle d’Aosta e degli stessi locatori che già oggi trovano posto in qualità di associati all’interno di Adava e vedono nel delegato Patrick Therisod il rappresentante delle CAV, le Case e Appartamenti per Vacanze. Riteniamo questa sia la risposta più chiara della visione non protezionistica di Adava e la dimostrazione che la nostra associazione è aperta a tutti coloro che operano seriamente e professionalmente nel mondo dell’ospitalità valdostana”.