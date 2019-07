Al via valutazione costi per equiparazione VVFF regionali a quelli Statali

Nei prossimi giorni, saranno avviate le attività tecniche necessarie per definire la stima degli oneri economici del percorso di allineamento del trattamento economico e previdenziale del personale interessato. Lo ha annunciato il Presidente della Giunta al termine di un incontro con i rappresentanti sindacali dei Vigli del Fuoco per l'illustrazione dei contenuti delle riunioni intercorse nelle ultime settimane a Roma in merito all'ipotesi di trasferimento allo Stato dei servizi antincendi regionali.

Nel corso della riunione odierna, sono stati ripresi gli esiti dell'incontro con il sottosegretario di Stato per l’Interno Stefano Candiani e quelli di natura tecnica intercorso ieri con i rappresentanti della Commissione paritetica, in particolare, con il suo Presidente Roberto Louvin e con i rappresentanti dei Ministeri interessati e degli enti previdenziali.

"Nello spirito della mozione assunta dal Consiglio regionale lo scorso 13 giugno, sono passi concreti nel percorso di verifica sull'allineamento e l'equiparazione giuridica, economica e ordinamentale del personale professionista dei vigili del fuoco e del Corpo forestale valdostano con i corrispettivi Corpi nazionali" ha dichiarato il Presidente della Regione, Antonio Fosson.