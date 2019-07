Aosta: Impianti sportivi e palestre scolastiche, pubblicato avviso per la stagione 2019/2020

Destinato principalmente alle Federazioni sportive, l'Amministrazione comunale di Aosta ha pubblicato un avviso per la ricezione domande finalizzate alla concessione in uso stagionale di impianti sportivi e per la fruizione di spazi sportivi presso le palestre scolastiche comunali in orario extra-scolastico.



I soggetti interessati dall’avviso sono anche gli enti di promozione sportiva e le discipline sportive associate, nonché le società ed associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute, ai fini sportivi, dal Coni, dunque iscritte presso l’apposito registro nazionale, e affiliate a una Federazione sportiva nazionale, a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuta/o dal Coni.

L’avviso è anche rivolto alle aggregazioni spontanee di cittadini e agli organismi associativi che in generale perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell’ambito dello sport e del tempo libero (associazioni sportive non affiliate, onlus, associazioni di volontariato, circoli ricreativi, gruppi amatoriali, cooperative sociali, enti privati, eccetera), purché regolarmente costituite, cui si aggiungono le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresa la Sovrintendenza Studi della Valle d’Aosta.



"L’assegnazione avverrà comunque nel rispetto del principio di territorialità - si legge in una nota dell'Amministrazione comunale - in favore di soggetti che abbiano la propria sede legale nel comune di Aosta e, solo in subordine, a tariffa intera e in presenza di spazi residuali, se presenti, anche in favore di soggetti di pari natura che abbiano però la propria sede legale al di fuori del territorio comunale".



Le domande andranno presentate entro mercoledì 31 luglio allo Sportello amicoinComune lato 'Imprese' (aperto il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 14, il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 15, il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30) secondo le modalità descritte dall’avviso pubblicato - al pari della documentazione e della modulistica relative - sul sito web comunale.



Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sport e Impianti sportivi, telefonando al numero 0165-300.507 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, il lunedì, martedì e giovedì anche dalle ore 14 alle ore 16 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo sport@comune.aosta.it.