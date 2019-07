Movida alla Gran Madre:le #Reliquie di S. #Bernadette a #TO

Nel 2019 si celebrano il 175esimo anno della nascita e il 140esimo della morte di Bernadette Soubirous, la pastorella francese, a cui apparve a Lourdes per la prima volta la Madonna nel febbraio 1858.

Dalla fine di aprile le reliquie di santa Bernadette stanno compiendo un pellegrinaggioattraverso 34 diocesi italiane permettendo così la venerazione anche in Italia.

A Torino, le reliquie, provenienti da Savona, giungeranno mercoledì 24 luglio (arrivo ore 16), e saranno esposte alla venerazione dei fedeli fino a sabato 27 luglio presso la parrocchia della Gran Madre di Dio (piazza Gran Madre).Un fitto programma di momenti di preghiera e celebrazioni scandirà questi giorni dedicati alla venerazione delle reliquie.

«L’obiettivo - spiega don paolo Fini, parroco della Chiesa della Gran Madre e direttore dell’ufficio di pastorale della salute della Diocesi - è quello di vivere una esperienza religiosa di popolo, che possa essere un richiamo a recuperare, riscoprire, valorizzare quella sensibilità affettiva che è parte della nostra esperienza di fede. Vivremo celebrazioni e processioni ‘aux flambaeaux’ come a Lourdes che daranno luogo a una ‘movida’ mariana in Borgo Po per risvegliare proprio questa dimensione filiale, fiduciosa, di vicinanza a Maria che si fa prossima a ciascuno di noi. Sarà una ‘movida’ che richiamerà l’attenzione sulle fatiche dell’umanità, che siamo sicuri stimolerà le coscienze».La chiesa sarà accessibile (è attivo infatti anche un ascensore con ingresso sul lato destro della chiesa per chi non potesse superare la scalinata) ad ingresso libero, senza prenotazione.

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

Orario arrivo reliquie: 15.30 - 16.00

16.00 Rosario

18.30 S. Messa - presiede Mons. Valter Danna, Vicario Generale Arcidiocesi di Torino

19.30 S. Messa - presiede don Paolo Fini, Parroco Gran Madre

21.00 Rosario

22.00 Chiusura Chiesa

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

6.00 Apertura Chiesa

7.00 S. Messa - presiede don Massimiliano Canta, Direttore delle Case del Clero

8.00 S. Messa - presiede S.E. Mons. Guido Fiandino, Vescovo Ausiliare emerito di Torino

12.00 Preghiera condotta da don Luca Ramello, direttore Ufficio Giovani Arcidiocesi di Torino

16.00 Rosario

18.30 S. Messa - presiede S.Em.R. Card. Severino Poletto, Arcivescovo emerito di Torino

19.30 S. Messa - presiede don Sebastiano Olivero, Vicario Territoriale Distretto Torino Città

21.00 Processione Aux Flambeaux – presiede S.E. Mons. Giuseppe Anfossi,

Vescovo emerito di Aosta

22.00 Chiusura Chiesa

VENERDÌ 26 LUGLIO

6.00 Apertura Chiesa

7.00 S. Messa - presiede don Giovanni Daima, Cappellano Ospedale S. Giovanni Bosco Torino

8.00 S. Messa - presiede P. Walter Dall'Osto M.I., Religioso Camilliano

12.00 Preghiera condotta da Assistenti Religiosi ospedalieri

16.00 Rosario

18.30 S. Messa - presiede S.E. Mons. Marco Brunetti, Delegato CEP per la Pastorale della Salute e Vescovo di Alba

19.30 S. Messa - presiede S.E. Mons. Pier Giorgio Micchiardi, Vescovo emerito di Acqui

21.00 Processione Aux Flambeaux – presiede S.E. Mons. Marco Brunetti

22.00 Chiusura Chiesa

SABATO 27 LUGLIO

6.00 Apertura Chiesa

7.00 S. Messa - presiede don Sabino Frigato, Vicario per la vita Consacrata Salesiano

8.00 S. Messa - presiede don Carmine Arice, Padre generale Piccola Casa Divina Provvidenza

10.00 Rosario

12.00 Cerimonia Conclusiva - Messa Pontificale presiede S.E. Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino