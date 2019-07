Per affitti brevi codice identificativo anti evasione

I dati inseriti sul portale “Alloggiati Web” – usato per comunicare alla questura i dati degli ospiti (procedura obbligatoria anche per chi offre l’appartamento per le locazioni brevi) – saranno inviati dalle questure all’Agenzia delle entrate affinché siano resi disponibili ai Comuni che hanno istituito l’imposta o il contributo di soggiorno. E' uno dei proveddimenti previsti dal Decreto Crescita.

Il Codice identificativo affitti brevi, secondo il Il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Se n. Gian Marco Centinaio Centinaio, è uno strumento fondamentale per migliore offerta turistica

"Finalmente, grazie al nostro lavoro - dice orgoglioso il Ministro - anche l'Italia si dota di un fondamentale strumento che consentirà di migliorare l'offerta turistica".

Il codice identificativo e l'iscrizione a una banca dati presso l'Agenzia delle Entrate per gli affitti brevi, e le locazioni presso strutture ricettive, consentirà di evitare eventuali evasioni fiscali o elusioni. "Il nostro obiettivo - precisa Centinaio - era arrivare all'approvazione entro l'estate. Ce lo chiedeva tutto il mondo del turismo. Un settore molto importante per il nostro Paese. Con l'impegno di tutti abbiamo raggiunto un risultato importante".

Dunque chi mette il locazione la propria abitazione dovrào dotarsi di un codice alfanumerico con cui saranno registrati all'Agenzia delle Entrate e "identificati" sulle piattaforme di intermediazione. "Una novità - sottolinea il Ministro - che risponde alle resistenze dei colossi del settore, contrari all'idea che dovessero essere loro a farsi carico di questa processo di tracciamento.

Entro luglio è prevista l’istituzione di una banca dati delle strutture ricettive, nella quale saranno inseriti anche degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale. Ad ogni struttura o appartamento in affitto verrà assegnato un codice identificativo che dovrà, obbligatoriamente, comparire sugli annunci pubblicati sui vari portali on line e i dati saranno comunicati automaticamente all’Agenzia delle entrate, rendendo più agevoli i controlli e impossibile sfuggire al Fisco. Senza il codice non sarà possibile pubblicare le offerte di affitto, pena sanzioni da 500 a 5.000 euro per annuncio a carico del portale.