Pont Saint Martin: Le finanze comunali sono solide e liquidazioni fatture entro 30 giorni

Se gli enti pubblici fossero tutti come l’Amministrazione comunale di Pont Saint Martin ci sarebbe la corsa dei fornitori prestare i servizi e non ci sarebbe di minibond per pagare i debiti. Infatti il Comune paga le fatture entro 30 giorni, tempo inferiore alle disposizioni di legge che pochi rispettano; il Governo centrale per primo.

Infatti il Rendiconto Finanziario 2018 evidenzia la solidità finanziaria dell’ente, che presenta un indebitamento ridotto; due soli mutui accesi nelle passate legislature per la realizzazione di opere, e con un basso costo di rimborso, oltreché con una struttura efficiente in grado di gestire opportunamente i pagamenti ai fornitori con tempi di pagamento ben inferiori ai termini di legge di 30 giorni e pertanto senza alcun costo aggiuntivo per interessi di mora.

Il Sindaco Marco Sucquet (nella foto a lato) ed il Vice Sindaco, con deleghe al bilancio, Fabio Badery (nella foto in basso), nel corso del dibattito hanno ribadito la volontà dell’ Amministrazione “ad investire e, quando possibile, anticipare i lavori e le opere previsti nel programma di governo o resisi necessari in corso di legislatura”. Ma hanno anche evidenziato che il tutto è stato possibile “solo con la disponibilità, la professionalità e la dedizione dell’intera struttura comunale, prodiga nell’aderire alla ricerca di una sempre maggiore efficienza e attenta a cogliere situazioni favorevoli per reperire o riuscire ad utilizzare nuove risorse finanziarie per il Comune di Pont-Saint-Martin, in un periodo di generale contingentamento di risorse economiche”.

L’anno 2018 è stato particolarmente importante per gli investimenti: oltre ai lavori già previsti e finanziati in sede di bilancio di previsione sono infatti stati anticipati e sviluppati lavori per 1,4 milioni di euro finanziati con l’avanzo di amministrazione resosi disponibile dalla legge sugli spazi finanziari, e ad altri importanti lavori per oltre mezzo milione di euro, finanziati con rimborsi regionali e specifici finanziamenti statali richiesti.

Conferma della grande attività svolta è data dal Fondo Vincolato Pluriennale, che al 31.12.2018 è pari a circa 2,3 milioni di euro di lavori affidati o risorse impegnate (erano euro 800.000,00 al 31.12.2017). Tra i maggiori investimenti finanziati si evidenziano la pista di atletica dell’impianto sportivo Crestella, il rifacimento di importanti tratti di fognatura e dell’acquedotto, i lavori di restauro delle edicole funerarie e del cimitero di Fontaney, la realizzazione di marciapiedi in via Nazionale per Carema e la progettazione di quelli di via Caduti del lavoro, la regimazione delle acque in località Stigliano, la manutenzione straordinaria ed il consolidamento della Scuola Materna e dell’Asilo Nido, l’acquisto di attrezzature ed arredi per il servizio mensa delle scuole ed asilo, oltreché di un nuovo autocarro con vomere per il servizio di sgombero neve.

Il rendiconto finanziario 2018 chiude con un avanzo pari a circa 1,6 milioni di euro. L’Assemblea ha approvato l’Assestamento generale di bilancio e la Salvaguardia degli equilibri finanziari, che non hanno evidenziato alcuna criticità rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2019-2021, ed ha approvato la III Variazione al bilancio 2019-2021.

La variazione è pari a circa 1,050 milioni di euro ed è costituita da nuovi investimenti per euro 950.000,00. Tra i maggiori interventi finanziati, alcuni anticipati dal 2020 al 2019, si annoverano lavori di efficientamento energetico delle centrali termiche delle scuole Materne e delle scuole dei Prati Nuovi, manutenzioni straordinarie sul tetto della palestra delle scuole medie, sostituzione del manto sintetico per le scuole elementari Baraing, realizzazione dei marciapiedi in via Caduti del lavoro, manutenzione straordinaria delle strade comunali, nuovi interventi sull’acquedotto, oltreché la sostituzione dell’intera copertura dei campi da tennis, che dopo la sostituzione dell’impianto di riscaldamento permette nell’arco di un biennio il completo rinnovo dell’impianto sportivo.