Perde patente nella fuga il 45enne arrestato per violenza sessuale a Signayes

L'uomo è stato individuato e fermato in virtù di un'azione sinergica tra carabinieri e polizia

Stupratore 'mancato' e maldestro Stephane Patrick Marcel Mangeolle, il 45enne francese fermato nel pomeriggio di mercoledi' 3 luglio per violenza sessuale e lesioni ai danni di una 19enne aostana.

Sul luogo dell'aggressione in località Chambavaz di Gignod, l'uomo ha lasciato a terra un portafogli con la sua patente di guida e una felpa. E' stato rintracciato in meno di un'ora: i fatti sono avvenuti verso le 17 e gli agenti della Squadra mobile lo hanno fermato in frazione Signayes di Aosta alle 18.

La vittima, prima di essere aggredita era appena scesa da un pullman quando ha sentito dei passi alle sue spalle; stava andando con la sua amica diciassettenne da un familiare ed è stata assalita dall'uomo, che era in vacanza in Valle d'Aosta. Il pm di turno, Francesco Pizzato, chiederà al gip la convalida del fermo. E' possibile sia disposta una perizia psichiatrica su Mangeolle, che ad agenti e carabinieri è parso piuttosto incoerente e poco consapevole della gravità del suo gesto.