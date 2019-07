Aggredisce due giovani, arrestato francese a Signayes

Indagine lampo di carabinieri e Squadra mobile della polizia di Aosta per catturare il presunto responsabile di un'aggressione a sfondo sessuale. Si tratta di M.S.P., cittadino francese di 45 anni che nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio si sarebbe avventato contro due ragazze aostane appena scese alla fermata dell'autobus in località Chambavaz di Gignod.

Una delle due, 19enne, spinta con violenza dall'uomo, è caduta riportando lievi lesioni. La reazione decisa delle giovani ha però messo in fuga l'uomo; le ragazze hanno telefonato al 112 e sulle tracce dell'aggressore si sono messi il Nucleo radiomobile dei carabinieri e gli agenti della Squadra mobile di Aosta, che in poco più di mezz'ora dalla chiamata hanno individuato e arrestato il francese che era intanto sceso a Signayes - frazione di Aosta - e che ora è in carcere a Brissogne in attesa della convalida del fermo.

"L'ottima sinergia tra polizia e carabinieri - commenta il dirigente della Squadra Mobile di Aosta, Eleonora Cognigni - ha consentito di individuare e bloccare il presunto autore dell'aggressione in poco più di mezz'ora dalla chiamata di soccorso. Segno che la collaborazione fattiva tra Forze dell'ordine è un ottimo strumento di prevenzione e repressione dei reati".

L'aggressore, hanno ricostruito i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Aosta e i poliziotti della Squadra mobile, ha afferrato la diciannovenne aostana e l'ha spinta in un prato vicino, iniziando a palparla e provando ad abbassarle i pantaloncini. La vittima ha tentato di resistere e l'altra ragazza, minorenne, ha iniziato a urlare, richiamando un automobilista di passaggio, un sessantenne aostano che, uscito dal veicolo, si è diretto verso l'aggressore invitando nel frattempo l'amica della vittima a chiamare i carabinieri.