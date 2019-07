Consiglio Valle promuove uso lingue francoprovenzale e walser

Proseguire e anzi intensificare l'uso della lingua francoprovenzale/arpitana in Valle e la lingua walser nei comuni della Valle del Lys è l'obiettivo di una mozione approvata ieri all'unanimità dal Consiglio regionale. Il documento, emendato dall'assessore ai Beni culturali, Laurent Vierin e presentato dal gruppo Lega VdA, impegna la Giunta a sensibilizzare la comunità, le istituzioni e il tessuto sociale valdostani ad utilizzare maggiormente le lingue storiche della Valle d'Aosta.

Le conseiller Roberto Luboz (Lega VdA), en illustrant le texte de la motion, a parlé "d'un appauvrissement culturel surtout vis-à-vis du francoprovençal et des langues walser mais aussi à l'égard du français".

L'assesseur aux Biens culturels, Laurent Viérin, a partagé le principe selon lequel "pour défendre une langue il faut la parler et qu'il faut être attentif sur la question linguistique non pas avec une vision passéiste mais d'une façon moderne. Il faut prendre acte de la situation actuelle sans oublier que la Vallée d'Aoste a travaillé dans les décennies pour maintenir l'identité patoisante, à partir des années 70 avec l'action des centres culturels qui ont sauvegardé le francoprovençal, et la Vallée d'Aoste est l'unique région au monde où il existe encore".

L'assesseur a proposé et obtenu un amendement à la motion, "car il est important de solliciter toutes les Institutions valdôtaines (Gouvernement, Conseil régional, Communes, associations culturelles…) à l'utilisation de nos langues et à intensifier les mesures à ce propos. Je crois que si nous faisons front commun nous serons plus forts, car ce thème n'a pas d'étiquette ni de partis, il appartient à toute la communauté valdôtaine".