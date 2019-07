Aosta: Disagi inevitabili per cantiere Telcha in centro storico

Qualche mugugno da parte di autisti di autobus e veicoli commerciali, nonchè di alcuni dipendenti di uffici e banche della zona, ma procedono spediti i lavori nel cantiere del teleriscaldamento della società Telcha in avenue Conseil des Commis nel centro di Aosta.

Gli scavi sono in corso da martedì; la zona è una Ztl e non è fortemente trafficata, pertanto non sono state disposte particolari limitazioni alla circolazione. Il cantiere è però 'importante' e occupa una vasta porzione di sede stradale: questa mattina in via des Commis si sono formate in entrambi i sensi di marcia code di automezzi pubblici e furgoni di varie aziende; passato il momento 'critico', verso le 12 la circolazione 'limitata' è tornata normale.

"Disagi inevitabili che dureranno il minor tempo possibile", fanno sapere da Telcha.