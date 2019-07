Aosta: Al posto del marciapiede una buca pericolosa

Urgono lavori di ripristino e messa in sicurezza di un tratto del marciapiede di fronte alla sede dell'Usl in via Guido Rey ad Aosta.

Per motivi che vanno dalla scarsa manutenzione al caldo eccessivo di questi giorni, una vasta porzione di asfalto proprio di fronte allo stallo di parcheggio per disabili si è come 'sciolta al sole', lasciando il posto a una buca sterrata che costituisce un potenziale pericolo per le persone anziane e un ostacolo per le carrozzelle.

L'Amministrazione comunale ha avviato da tempo lavori di risistemazione dei marciapiedi cittadini e potrebbe intervenire quanto prima in via Rey per risolvere il problema.