Grele en Valais mais les dégats sono heureusement risibles

Orages en arrive aussi dans ces jours, mais pour l'instant la grêle n’a pas fait de gros ravages en Valais mardi soir.

Des vignes ont été touchées à Ollon (Sierre), Grône et Fully, mais les dégâts sont pas graves. Après Vétroz et Conthey lundi soir, la grêle a frappé moins de 24 heures plus tard des vignobles dans les régions d’Ollon (Sierre), Grône et Fully.

Le Président de la Fédération valaisanne des vignerons, Pierre-Antoine Héritier confirme que des parcelles de vignes importantes en termes de surface ont été touchées "Mais les dégâts sont moindres. C’est sans commune avec mesure avec la grêle d’août 2017". Relevés dans la région des épisodes très localisés, mais sans dégâts significatifs sur les vignes et les vergers valaisans