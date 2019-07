Per l’entrata in vigore del Cir necessari decreti attuativi

Claudio Pica in riferimento alle numerose notizie che appaiono circa il Cir “invita tutti coloro che locano i loro appartamenti con Airbnb, qualsiasi altro portale on line, agenzia immobiliare, portali della regione o privatamente di mantenere la calma e di non effettuare alcuna operazione in quanto, corrisponde assolutamente a vero che è stato approvato il cir”.

Sul portale del Ministero del Turismo si legge, invece: "Codice Identificativo è legge, finalmente prende via percorso legalità nel settore"

(27.06.2019) "La nostra priorità è sempre stata la lotta all'abusivismo. Oggi possiamo finalmente dire che prende realmente corpo quel percorso di legalità nel turismo del nostro Paese di cui abbiamo parlato in questi mesi e che ci ha chiesto tutto il settore. Con l'approvazione definitiva al Dl Crescita, il Codice Identificativo è finalmente legge. Il turismo avrà ora uno strumento vero, reale, utile e semplice per migliorare l'offerta e intercettare quella parte di abusivismo presente nel settore e che danneggia quanti operano nella legalità e ne rispetto delle leggi" - E' quanto dichiara il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Se n. Gian Marco Centinaio. "Incontrerò le Regioni per accelerare al più presto l'introduzione del codice e l'istituzione della banca dati per le locazioni, e gli operatori del settore che si sono già resi disponibili a collaborare per rendere questo strumento il più possibile utile, sia per le imprese che per i turisti, che potranno così essere certi e garantiti della struttura che li sta ospitando. Siamo certi che la strada per sconfiggere l'evasione fiscale, l'abusivismo e la concorrenza sleale sia ancora lunga, ma da oggi in Italia abbiamo uno strumento per lottare finalmente ad armi pari", conclude il Ministro”.

Anche il Veneto e la Lombardia hanno già depositato delle proposte di legge per introdurre il codice identificativo per gli alloggi che si affittano ai turisti.

La proposta legislativa per l'introduzione del codice identificativo per gli alloggi che vengono affittati ai turisti in vacanza era stata approvata dalla giunta regionale del Veneto lo scorso settembre ed era stata anticipata dal plauso delle associazioni di categoria.

Per Pica, però, “fin quando non verranno emanati i decreti attuativi nessuno può sapere con certezza tempi, modalità e adempimenti. non appena verrano emanate notizie certe sarà mia cura darne diffusione in modo che ogni proprietario possa adeguarsi alle normative vigenti”.

