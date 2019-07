Le Pépinières cercano start up locali cui offrire 'ospitalità imprenditoriale'

Aumentano le speranze di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani imprenditori locali. Gli incubatori di impresa di Aosta e Pont-Saint-Martin, le cosiddette 'Pépinières d'entreprises' cercano infatti start-up in via di costituzione o create dopo il 2013 con progetti imprenditoriali in diversi ambiti, dall'energia alla bio-edilizia, dalle produzioni green all'uso delle tecnologie nei comprensori sciistici.

La quinta chiamata per le start up scade il 19 luglio prossimo. Gli incubatori offrono un insediamento per tre anni in spazi dai 50 ai 350 mq. Quello del parco industriale Espace Aosta (2.000 mq) può ospitare fino a 20 imprese, 12 quello dell'area ex-Ilssa Viola (2.400 mq). L'affitto mensile è di 12 euro al mq e c'è la possibilità di un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento. Sono forniti gratuitamente servizi per un valore di 50 mila euro: percorso di formazione e tutoraggio, mentor personalizzato, attività di networking e internazionalizzazione, piano di animazione delle Pépinières e consulenza specialistica. Inoltre viene dato supporto all'acquisizione di risorse finanziarie, pubbliche e private.