A Cogne il Festival della musica di legno

La magia delle note “di legno” in alta quota per un festival di musica folk e canzone d’autorededicato a chi ama assaporare la montagna senza fretta.

Dopo le prime due fortunate edizioni, il 'Festival MusiCogne–Musiche di legno' organizzato dal Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne e ideato dal direttore artistico Carlo Pestelli torna dall’11 al 13 luglio all’ombra del Gran Paradiso con un cartellone ancora più ricco e originale, impreziosito dallebellezze della cornice alpina valdostana.

Tre giorni di musica dal vivo sempre all’insegna della commistione di generi, a metà fra concerti acustici, teatro e presentazioni di libri, nel cuore della Cogne vecchia, che non mancheranno di sorprendere ed emozionare appassionati e curiosi.

Undici appuntamenti gratuiti distribuiti nell’arco della giornata in varie location di Cogne – alcune delle quali dal forte impatto naturalistico – che spazieranno dalla canzone d’autore al teatro musicale, dalla folk music ad artigiani delle sette note riconosciuti a livello internazionale per la loro unicità.

"Aiutati dalla bellezza del paesaggio – spiega il direttore artistico Carlo Pestelli – l’auspicio è che il Festival sappia ancora ricreare un’atmosfera speciale in cui pubblico e musicisti, semprea stretto contatto, siano a proprio agio negli ambienti scelti per i concerti. Occasione doppia per scoprire luoghi nuovi, per chi ancora non conosce Cogne, e per gli habitué di rivedere luoghinoti con altro occhio".

Occasione anche per scoprire nuove musiche e nuovi progetti artistici: MusiCogne 2019 ospita cantanti, strumentisti, compositori, ma anche un coro, una marchin’band e studiosi di musica provenienti oltreché dalla Valle anche da Piemonte, Liguria, Abruzzo e Veneto. Tutti accomunati per bravura e rigore della ricerca nell’ambito della canzone e delle musiche acustiche 'di legno' .