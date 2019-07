Concreto rischio crollo frana su A5, urgenti lavori di messa in sicurezza

Se i tempi saranno rispettati, entro l'autunno inizieranno i lavori per mettere in sicurezza da un'incombente frana il tratto autostradale della A5 Torino-Aosta all'altezza di frazione Chiappetti a Quincinetto.

E' prevedibile un crollo di massi per effetto di future, forti precipitazioni e sabato 15 giugno un tratto di 18 chilomentri di autostrada era stato chiuso in entrambe le direzioni proprio perchè gli strumenti di rilevazione avevano indicato il pericolo.

La decisione di intervenire al più presto è stata presa martedì 2 luglio nella sede della Prefettura di Torino, alla riunione convocata dal prefetto Claudio Palomba per definire in modo coordinato la gestione degli interventi.

L'assessore Bertschy ha chiesto massima operatività al tavolo tecnico che sarà al lavoro già a partire da questa settimana, subito dopo la firma del Protocollo d’Intesa approvato dal Governo regionale il 7 giugno e in programma giovedì 4 luglio a Quincinetto con il Governo della Regione Piemonte.

Oltre a Bertschy, hanno preso parte alla riunione l'assessore regionale ai Trasporti, Luigi Bertschy, accompagnato dal Coordinatore regionale del Dipartimento Protezione civile, Pio Porretta; il sindaco di Quincinetto Angelo Canale Clapetto; i dirigenti piemontesi del Dipartimento Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile; i rappresentanti della Società Autostrade Valdostane Spa; i delegati della Città Metropolitana di Torino e i tecnici del Centro di competenza della Protezione civile dell’Università di Firenze.

In questi giorni saranno anche definiti interventi per migliorare la circolazione autostradale all'altezza dei cantieri nel tratto Pont-Saint-Martin/Aosta per la messa in sicurezza delle gallerie.