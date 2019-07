Respinta risoluzione contro le offese a consigliera Daria Pulz

Con 21 voti a favore, 12 contrari e un'astensione il Consiglio Valle ha bocciato l'iscrizione della risoluzione sulle offese rivolte in Aula alla consigliera Daria Pulz (Adu) da parte del consigliere della Lega Vda Diego Lucianaz.

In base al regolamento erano necessari almeno 24 voti per approvare l'atto. Il tema ha spaccato il gruppo Movimento 5 stelle: le consigliere Nasso e Russo hanno votato a favore dell'iscrizione, Mossa e Vesan contro. Il consigliere Claudio Restano (Gruppo Misto) si è invece astenuto sul voto, mentre la maggioranza (gruppi AV, UV, SA, PNV-AC-FV) ha votato compatta a favore della risoluzione.

"Siamo esterrefatti dal comportamento dei gruppi Lega e Mouv' e dei consiglieri Mossa e Vesan, che di fatto hanno sdoganato in Consiglio regionale la pratica dell'insulto personale sessista - si legge in una nota congiunta dei gruppi di maggioranza - in barba ai loro continui appelli al regolamento e al rispetto delle Istituzioni, denotando la totale strafottenza e la mancanza di considerazione per l'Aula e per le colleghe".

E proseguono: "Se ieri siamo rimasti sbalorditi dal becero attacco alla collega Pulz, oggi lo siamo doppiamente dall'atteggiamento omertoso adottato da chi preferisce far passare sotto silenzio un atteggiamento inaccettabile, che offende la persona e l'Istituzione".

"È un atteggiamento da cui prendiamo le distanze - conclude il comunicato - non volendo contribuire all'imbarbarimento della politica che sembra caratterizzare certi partiti populisti".