Lucianaz offende consigliera Pulz, risoluzione del Consiglio prende distanze

"Prendere le distanze e definire inaccettabili il comportamento e il linguaggio utilizzati da un consigliere della Lega Vda nei confronti di una collega durante la riunione del Consiglio Valle del 2 luglio, oltre a invitarlo a chiedere scusa alla collega e all'intera Assemblea": è quanto prevede una risoluzione - firmata da tutti i consiglieri tranne Mossa e Vesan del M5S, dalla Lega Vda e da Mouv' - che riguarda Diego Lucianaz (Lega Vda), accusato di aver rivolto l'epiteto 'vecchia carampana' alla collega Daria Pulz (Adu) durante la discussione sull'accordo tra la maggioranza e Rete civica. (Nella foro Daria Pulz. Se le carampane fossero come Daria lunga vita alle carampane e a casa i caramogi)



"Il Consiglio Valle - si legge nella bozza di risoluzione - è la sede della più alta Istituzione rappresentativa della Valle d'Aosta ed è essenziale che gli eletti adottino un comportamento e un linguaggio rispettosi del ruolo che sono chiamati a ricoprire. L'animosità del dibattito e l'antagonismo politico non giustificano l'uso di un linguaggio grossolano, offensivo e volgare. Gli insulti personali e sessisti non devono appartenere alla nostra Assemblea perché rappresentano la peggiore espressione della mancanza di civiltà e testimoniano il ritorno, all'interno di certi partiti politici, di atteggiamenti barbari, violenti e inaccettabili. Infine, l'uso del patois per rivolgere pesanti insulti a una collega danneggia non solo la persona ma anche questa lingua ancestrale". (ansa)