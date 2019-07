Aosta: Resta chiuso il sottopasso di via Roma

Proseguono celermente, compatibilmente alle difficoltà operative e di movimento considerato lo spazio ristretto di cantiere, i i lavori per riportare alle normali condizioni di sicurezza il sottopasso di via Roma che collega corso Padre Lorenzo a via dei Cappuccini ad Aosta.

Per tutelare l’incolumità dei pedoni che lo utilizzano, il sottopasso è stato chiuso temporaneamente una settimana fa.



Il provvedimento è stato preso a seguito della segnalazione (e del successivo sopralluogo tecnico) di uno stillicidio d’acqua proveniente dalla volta del sottopasso pedonale con conseguente possibile rischio distacco di calcinacci. Il flusso potrebbe derivare da un canale in gestione al consorzio irriguo a cui gli Uffici tecnici si sono già rivolti per affrontare congiuntamente la problematica.



Fino alla riapertura del sottopasso, i pedoni che intendano attraversare la sede stradale di via Roma provenienti da corso Padre Lorenzo diretti in via dei Cappuccini dovranno utilizzare l’attraversamento pedonale sito all’altezza del civico n. 14b di via Roma.