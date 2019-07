La Lilt VdA con Monterosa ski combatte i tumori a 4.000 metri di quota

La Lega italiana lotta ai tumori-Lilt VdA e la Monterosa ski uniscono le forze per promuovere uno stile di vita attivo e abitudini sane, fondamentali per la prevenzione di malattie tumorali e per migliorare la qualità della vita.

Per questo è nato il programma di iniziative 'Monterosa. Liberamente femminile', iniziativa organizzata da Lilt e Monterosa ski dedicata alle donne e all'amore per la montagna. 'Monterosa. Liberamente femminile' si pone l’obiettivo di spingere le donne a dedicarsi del tempo, a ritagliarsi uno spazio per coltivare le proprie passioni o per scoprine di nuove, per mettersi alla prova, per fare nuove amicizie.

"Il primo incentivo è rivolto alle sciatrici - si legge in una nota congiunta Lilt-VdA e società funiviaria - i 'Mercoledì in Rosa' sono gli appuntamenti di metà settimana durante i quali per le donne lo skipass giornaliero è scontato del 30%".

La vera sfida, però, sono le 'Pink Experience', attività alpinistica sul campo "per mettersi alla prova con qualcosa di nuovo - prosegue la nota - per superare un proprio limite, per vincere le proprie paure e riscoprirsi più forti. Un confronto con se stesse, da vivere e affrontare con il supporto delle altre donne che hanno deciso di mettersi in gioco, di coronare un sogno rimasto chiuso in un cassetto".

E diietro ogni Pink Experience ci sono la professionalità, la simpatia e la grinta di grandi donne: Laetitia Roux, campionessa indiscussa di sci alpinismo, Lisa Borzani, un’infinità di km nelle gambe e due vittorie al Tor des Géants, Anna Monari, ingegnere diventata guida alpina che ha fatto della montagna e del ghiacciaio il suo ufficio.

Questo il programma 'Pink Experience' per luglio e agosto:

Battesimo dei 4.000 – venerdì 5 luglio 2019 e venerdì 12 luglio

Mountain Trail – domenica 14 luglio

Trail Lab Tour des Six – da martedì 23 a venerdì 26 luglio

Pink Experience Capanna Margherita – sabato 3 e domenica 4 agosto e sabato 10 e domenica 11 agosto.