PAPA: La santità sta nell’abbassarsi

«La santità non sta nell’innalzarsi, ma nell’abbassarsi: non è una scalata in classifica, ma l’affidare ogni giorno la propria povertà al Signore, che compie grandi cose con gli umili». Lo ha detto Papa Francesco all’omelia della messa celebrata nella basilica Vaticana la mattina del 29 giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo.

Ricordando la testimonianza di fede dei due apostoli, il Papa — che durante il rito ha benedetto i palli destinati a trentuno metropoliti nominati nell’ultimo anno — ha osservato che «il Signore non compie prodigi con chi si crede giusto, ma con chi sa di essere bisognoso». Egli «ci ama così come siamo e cerca gente che non basta a sé stessa, ma è disposta ad aprirgli il cuore». Così hanno fatto Pietro e Paolo, mantenendo «questa umiltà fino alla fine».

E «il segreto che li ha fatti andare avanti nelle debolezze» è stato «il perdono del Signore». Essi, ha fatto notare Francesco, «umanamente avevano fallito» ma «hanno incontrato un amore più grande dei loro fallimenti, un perdono così forte da guarire anche i loro sensi di colpa». Questo dimostra che «solo quando sperimentiamo il perdono di Dio rinasciamo davvero». Come testimoni autentici di Gesù i due apostoli hanno vissuto «una storia di amore», testimoniando la «vita nuova» fino al dono di sé.

Da qui l’invito, formulato successivamente all’Angelus, ad «amare la Chiesa» edificata sulla loro testimonianza. E il giorno dopo, alla preghiera mariana domenicale, il riferimento del Papa è stato all’incontro tra i presidenti statunitense e nordcoreano, con l’appello a procedere nel «cammino della pace».