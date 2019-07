Cresce in Italia l’interesse per Cva

Se Iren è stato il primo produttore energetico a ufficializzare una proposta per potenziare con Cva la sua attività, ci sono altri operatori interessati ad creare sinergia con la nostra Compagnia Valdostana delle Acque che recentemente ha approvato il bilancio 2018 con cifre positive.

Da fonti degne di fede a Cva sarebbe interessata anche Acea, la società romana ai vertici del mercato nazionale e che produce energia elettrica attraverso 7 centrali idroelettriche, localizzate nelle regioni Lazio e Abruzzo per una potenza complessiva di 122 MW, e 2 centrali termoelettriche (Montemartini e Tor di Valle), situate nel territorio del Comune di Roma per una potenza installata complessiva di 97,3MW. Plausibile quindi il suo interesse per Cva così come Iren che è un produttore energetico eco-friendly per circa l'87% della propria produzione

Su Cva si apre quindi un dibattito davvero acceso e che nei prossimi giorni animerà l’adunanza del Consiglio Valle chiamato ad esprimersi sul management di Cva che è una controllata della Regione. Ma al tempo stesso il dibattito scivolerà sulla quotazione in Borsa di Cva che potrebbe consentire alla Regione di introitare circa 300 milioni di euro.

Il gioco si sta facendo pesante. Si tratta di un dossier che non può essere affrontato ideologicamente ma deve essere segnato da valutazioni relative alle opportunità, alle prospettive e allo sviluppo della Valle d’Aosta.

Se le simpatie per una possibile sinergia con Acea sono ancora sottotraccia l’attenzione per Iren è segnata da una diffidenza ingiustificata. La proposta di Iren è chiara e trasparente. Ed è sulla base della trasparenza che si deve affrontare l’opportunità di un’eventuale sinergia. Tutto questo indipendentemente dal dibattito Cva solo valdostana Cva aperta al mercato pur mantenendo in Valle il controllo.

Iren è una holding industriale con sede a Reggio Emilia e poli operativi a Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino, La Spezia e Vercelli il cui interesse per Cva è dato dalla necessità di accrescere la propria capacità di offerta energetica. E la Valle d’Aosta, secondo quanto si legge nella proposta Iren, potrebbe diventare il polo di gestione della produzione di energia idroelettrica del gruppo.