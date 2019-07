La caduta del muro di Berlino raccontata 30 anni dopo in piazza Roncas ad Aosta

Alessandra Battelli, guida turistica professionista, laureata all’università di Berlino in Storia dell’Arte e Scienze Politiche, vive a Berlino dagli anni 80 ed è stata testimone oculare della caduta del Muro e del cambiamento della capitale tedesca in questi ultimi anni.

E la sua esperienza la racconterà nel corso della conferenza-dibattito dal titolo '9 novembre 1989 caduta del muro: che botta!'. L'incontro è organizzato dall'Assocazione commercianti di Rue Martinet-Place Roncas ad Aosta per Martedì 9 luglio alle ore 18 il Café Librairie in piazza Roncas.

L'evento si inserisce nell'ormai consolidata programmazione di iniziative per valorizzare l'attività dei commercianti e dei professionisti che vivono e lavorano in via Martinet e in piazza Roncas ad Aosta, che senza attendere 'aiuti dall'alto' da oltre due anni si autofinanziano per organizzare manifestazioni culturali e artistiche, per promuovere aggregazione tra residenti e turisti e valorizzare una suggestiva zona del centro storico cittadino.