Pedone investito sulla statale 26 a Sarre

Ha riportato traumi e contusioni varie un uomo investito questa mattina, martedì 2 luglio, sulla strada statale 26 a Sarre.

Stava attraversando la strada nei pressi di un supermercato quando è stato urtato da un camion, il cui conducente probabilmente non si è accorto della presenza del pedone.

Sul posto carabinieri e 118; l'uomo è stato prontamente trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale Parini per le prime cure e la diagnostica. Sono in corso i rilievi per accertare cause e dinamica dell'incidente.