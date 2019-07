Probabili senzatetto i molestatori in azione lungo pista ciclabile Aosta-Sarre

Sarebbero alcuni senzatetto stranieri e italiani che dimorano in ripari di fortuna nei pressi della Dora in località Tzamberlet, i molestatori in azione lungo la pista ciclabile fra Aosta e Sarre. Polizia e carabinieri li avrebbero già identificati, dopo le segnalazioni di alcuni frequentatori abituali della zona.

Dall'inizio di giugno sono già tre le ragazze che lamentano di essere state avvicinate, nel tardo pomeriggio, da uomini dai modi e dalle richieste esplicite: in un caso si è trattato di un italiano vestito con abiti sportivi piuttosto trasandati, e a una giovane era sembrato un jogger qualsiasi. Ma è molesto e una delle giovani che l'uomo ha tentato di bloccare ha telefonato al 112 per chiedere l'intervento delle Forze dell'ordine; quando lui ha capito che che la donna era realmente in contatto con la centrale di soccorso, si è allontanato insultandola.

In altre circostanze, però, a fare le spese dell'aggressività dei balordi sono stati alcuni sportivi in allenamento, avvicinati da extracomunitari che hanno intimato loro di andarsene, minacciando di passare alle maniere forti in caso di resistenza.

L'Amministrazione comunale di Aosta, ha fatto sapere l'assessore comunale all'Urbanistica, Delio Donzel, ha avviato l'iter per la messa in sicurezza dell'area. E' possibile che le Forze dell'ordine istituiscano pattuglie di agenti a piedi o in bici lungo la ciclabile.