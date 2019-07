Incidente stradale in via Parigi ad Aosta

Un ferito non grave finito al Pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta e due vetture danneggiate è il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 20 di oggi martedì 2 luglio in via Parigi nel capoluogo regionale.

Sul posto, allertati da altri automobilisti, Vigili del Fuoco, 118 e Forze dell'ordine che dovranno accertare cause e dinamiche dell'incidente.

E il 78enne investito questa mattina da un mezzo pesante mentre camminava lungo la statale 26 a Sarre è stato ricoverato in osservazione nel reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale Parini.