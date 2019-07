Fuochi di San Pietro e Paolo a Casa Zaccheo sulla collina di Aosta

La collina di Aosta nella notte dei Santi Pietro e Paolo è stata illuminata da un falò davvero luminoso e carico di solidarietà.

Infatti, per il secondo anno, l’Associazione L’Albero di Zaccheo ha organizzato, in collaborazione con le comunità di Arpuilles, Excenex e Gignod, l’accensione dei tradizionali fuochi di San Pietro e Paolo.

Dopo la cele - brazione della Messa e un momento conviviale presso Casa Zaccheo, i partecipanti si sono spostati nella zona predisposta dai Vigili del fuoco volontari per il falò.

La suggestiva cornice e l’atmosfera creatasi sono stati motivo per rinsaldare il legame con i presenti e per far conoscere il progetto di Casa Zaccheo.

Per consultare il programma delle prossime iniziative e per sostenere il progetto è possibile consultare il sito www.casazaccheo.it o le pagine Facebook e Instagram.