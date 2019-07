Il gruppo Swisspower interessato a Cva ha incontrato nel 2017 l’allora presidente della Regione Marquis

“Il gruppo Swisspower, che nel luglio 2017 incontrò i vertici della Regione, ovvero l’allora Presidente della Regione Pierluigi Marquis e i vertici del gruppo Compagnia Valdostana delle Acque, ha, in questi giorni, rinnovato il proprio interesse per una collaborazione tra i due gruppi industriali”. Lo svelano i gruppi consiliari di Lega Vallée d'Aoste e Mouv, “viste le accalorate prese di posizione fatte in questi giorni dal rinato "sovranista de nos-atre" del consigliere Marquis rispetto alle azioni marketing di altri gruppi industriali”.

Nei giorni scorsi Aostacronaca ha intervistato Maequis sull'agenda Cva.

Nella nota Lega e Mouv si chiedono: “perché non scagliarsi anche contro l'offerta di Swisspower? forse qualcuno ha già raggiunto un accordo con la società elvetica e altri possibili pretendenti rischiano di rompergli le uova nel paniere? quante altre società possono essere interessate ad un accordo con CVA?”.

(Pierluigi Marquis)

Secondo i due gruppi del Consiglio Valle sostengono che “durante l'incontro svoltosi nel luglio 2017 il gruppo Swisspower aveva già manifestato la propria disponibilità ad approfondire modalità, contenuti e strategie di collaborazione fra il loro gruppo e CVA”.

Lega e Mouv precisano ancora che “oltre alle interlocuzioni con il socio Regione, rappresentato dall'allora Presidente Marquis, dell'interessamento era stato messo al corrente anche il Presidente di CVA Marco Cantamessa e tutto il CdA di CVA”.

E dopo la precisazione nuovi interrogativi dei consiglieri: “Forse il gruppo Swisspower offre maggiori garanzie rispetto ad altri?

E se sì quali?” “Pare proprio - concludono Lega e Mouv -, a leggere le notizie riportate dagli organi di informazione negli ultimi giorni, che il detto: "la prima gallina che canta ha fatto l'uovo" descriva esattamente la situazione”.