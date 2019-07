Front Valdôtain favorevole con qualche precisazione su accordo con Rete Civica

La priorità per il Front Valdôtain è data dall’elezione diretta del Presidente della Regione, unica via per garantire stabilità e governabilità alla Valle d’Aosta, così come già anticipato in fase costitutiva nel proprio manifesto di intenti, affinché non si ripetano più scenari di instabilità come quelli verificatisi negli ultimi anni.

Il Front Valdôtain non ritiene più accettabile che le varie maggioranze in Consiglio regionale siano tenute in scacco di volta in volta dagli eventuali ‘mal di pancia’ del singolo consigliere di turno, poiché soltanto con la stabilità e con una conseguente programmazione certa e di medio-lungo periodo dell’azione amministrativa, si possono dare risposte alle richieste e alle istanze avanzate dalle valdostane e dai valdostani.

Evidenza, quest'ultima, che non può non trovare tutti d'accordo.

Motivo per cui il Front Valdôtain invita la propria rappresentante in Consiglio Valle a sostenere con forza la riforma della legge elettorale, che possa portare all’elezione diretta del Presidente della Regione, punto ritenuto imprescindibile e da raggiungere attraverso una sorta di nuova fase costituente utile a riscrivere le regole del gioco, nell'ambito della quale l'auspicio è che si riescano a trovare le più ampie e trasversali convergenze, come è naturale che sia per un passaggio di tale importanza per la Valle d'Aosta, a meno che l'attuale e perdurante situazione di instabilità e di ingovernabilità non faccia in realtà comodo a qualcuno...

Per questa ragione, in virtù del fatto che quello sottoposto all’attenzione è un progetto di natura puramente amministrativa e non di natura politica, il Front Valdôtain dà mandato alla propria rappresentante in Consiglio regionale di sottoscrivere il documento ‘Reciproci impegni per una collaborazione mirata’, annunciando sin da subito che i suoi punti verranno analizzati e valutati singolarmente e di volta in volta sulla base di come verranno declinati nel dettaglio, coerentemente con gli obiettivi elencati nel proprio manifesto di intenti, garantendo lealtà di comportamento e di azione, anche e soprattutto alla luce della serietà dimostrata e dell'impegno profuso in questo delicato momento dal Presidente della Regione, Antonio Fosson.