Da Stella Alpina e Uvp sì ad intesa con Rete Civica ma movimenti dettino agenda politica

In due distinte note stampa Stella Alpina e Uvp pongono l’accento sulla necessità che siano le forze politiche a tracciare le linee guida per le riforme istituzionali e strategiche per lo sviluppo della Valle d’Aosta

Il movimento Stella Alpina ha riunito in data ieri la Segreteria e il Coordinamento.

Sentite le relazioni dei suoi consiglieri regionali, ha preso visione degli accordi siglati con i consiglieri di Rete Civica; ribadisce la validità del programma che ha portato alla formazione del governo #Fosson e auspica che la maggioranza affronti con decisioni rapide, incisive e concrete i tanti temi amministrativi che sono all’ordine del giorno della nostra Regione.

Ritiene, parallelamente,<wbr></wbr> che essendo compito della #Politica indicare la direzione della vita pubblica, i Movimenti devono avere la centralità che compete loro per tracciare le riforme istituzionali e strategiche per lo sviluppo della Valle d’Aosta.

L’Uvp ha riunito il Consei des Communautés

Il Conseil des Communautés dell’UVP, dopo un approfondito dibattito, riconosce la validità del lavoro svolto dal Presidente Fosson, coadiuvato dai capi gruppo delle forze autonomiste, per garantire il buon funzionamento dell’attività politica/amministrativa al fine di raggiungere quegli obiettivi considerati prioritari per la comunità valdostana.

L’interlocuzione con il gruppo Rete Civica ha infatti permesso di costruire un percorso per affrontare alcuni importanti temi urgenti riformatori, partendo dalla governabilità , e per garantire continuità rispetto al lavoro che le forze politiche autonomiste hanno, con serietà, intrapreso, sin dalla nascita del governo Fosson.