Segretaria nazionale Cisl Furlan ad Aosta, 'noi lontani da scontro politico sul lavoro'

"A livello nazionale, continuiamo a osservare scarsa capacità del Governo Conte nella gestione delle crisi; c'è poca attenzione, si pensa ad altro e non a questo". Lo ha detto questa mattina il segretario generale nazionale della Cisl, Annamaria Furlan, criticando la politica industriale del governo a margine della conferenza organizzativa della Cisl VdA in corso a Fondazione Ollignan a Quart.

"Il tema delle crisi industriali in tutti i settori - ha aggiunto Furlan - dalla manifattura ai servizi e ovviamente a tutto il terziario è il tema che ci assilla di più". Secondo il segretario generale della Cisl c'è poca attenzione allo sviluppo, alla crescita, ai settori produttivi e "troppo spesso il lavoro e l'impresa diventano un elemento di conta, di scontro anche dentro lo stesso governo, tra i partiti che lo compongono: questo non è accettabile".

"E' raddoppiata la cassa integrazione straordinaria - ha ancora detto la segretaria generale della Cisl - abbiamo 160 vertenze aperte in tavoli di crisi che non solo non si chiudono in termini positivi, ma se ne riaprono alcune già chiuse, penso al tema dell'Ilva".

Jean Dondeynaz, segretario regionale della Cisl valdostana, nel suo intervento ha posto l'accento sui tanti e delicati dossier economici che la Valle d'Aosta sta affrontando in questi mesi, dalla crisi del Casino de la Vallée alle difficoltà di ripresa del comparto edilizio.

"Noi siamo stati, siamo e saremo pronti a sostenere i lavori di ogni settore privato e pubblico nelle loro battaglie - ha sottolineato Dondeynaz - nella certezza che il confronto costruttivo con le sigle sindacali e con il mondo della politica e dell'industria è fondamentale per mantenere alto il livello delle azioni da compiere. Siamo un baluardo del mondo del lavoro e vogliamo continuare ad esserlo, sempre di più".