Aosta: Torna in piazza Chanoux la mostra-mercato 'Grenier en Place'

Una tradizione commerciale convive a fianco di una ben più antica e religiosa celebrazione. Anche quest’anno, infatti, per la 19esima volta, in occasione della festività dedicata a San Grato patrono di Aosta, l’Amministrazione comunale organizza la mostra-mercato 'Le Grenier en Place', quest’anno prevista per domenica 8 settembre. L’iniziativa, in calendario dalle 9 alle 20, si terrà in piazza Chanoux, nonché lungo i portici del Municipio.

Agli espositori verranno concessi complessivamente 61 posteggi, il cui allestimento sarà a loro carico, così come il Canone per l’occupazione del suolo pubblico. All’iniziativa saranno ammessi i soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico e occasionale (venditori non professionali) e le associazioni di volontariato e istituzioni scolastiche, cui sono dedicati tre posteggi in via riservata.



Le specializzazioni merceologiche consentite sono le seguenti: oggetti di antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, libri, anche antichi, quadri e stampe, piante, fiori, numismatica e monete, pizzi, ricami e lavorazioni a maglia realizzati artigianalmente, candele artigianali, composizioni di fiori secchi, oggettistica decorata con le tecniche del découpage, del kraft e del patchwork, oggetti da collezione, oggetti di bigiotteria realizzati artigianalmente, lavorazioni e creazioni dell’ingegno prodotte con qualsivoglia materiale (es. legno, ferro, cuoio) purché non di serie.



Le domande di partecipazione, accompagnate da marca da bollo, dovranno pervenire al Comune di Aosta tramite posta oppure a mano allo Sportello “AmicoinComune”, entro le 13,30 di venerdì 26 luglio.

Nel caso la richiesta di partecipazione sia inviata per posta, alla domanda dovrà essere allegata un documento di identità in corso di validità. Inoltre, la richiesta di partecipazione dovrà essere presentata unitamente all’allegato “A” di specificazione della categoria merceologica per la quale si intende partecipare.



I soggetti ammessi a partecipare alla mostra mercato, muniti di marca da bollo, potranno presentarsi la mattina del giorno di svolgimento della manifestazione, per le operazioni di “spunta” finalizzate all’assegnazione dei posteggi eventualmente rimasti disponibili.