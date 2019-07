Addio al dirigente regionale aostano Elio Pau

Sono state celebrate sabato scorso 29 giugno nella chiesa di Sant'Orso ad Aosta le esequie di Elio Pau, 82 anni, residente ad Aosta, originario della Sardegna ma valdostano d'adozione, morto venerdì al termine di una lunga malattia.

La carriera dirigenziale di Pau in Valle iniziò con la nomina a Commissario al Casino de la Vallée di St-Vincent dopo il 'blitz' della notte di San Martino nel 1983; alla Casa da gioco restò per diversi anni, poi dopo altri importanti incarichi in Regione fu nominato direttore della Casa di riposo J.B. Festaz, ruolo che svolse per oltre un decennio.

Elio Pau lascia il figlio Nicola con la compagna Cristina e il piccolo Mattia, oltre agli affezionati parenti.