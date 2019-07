PAPA: Pellegrino di pace in Mozambico, Madagascar e Maurizio

Una quindicina di discorsi pronunciati in sette giorni toccando tre stati: Mozambico, Madagascar e Maurizio. È stato reso noto oggi, venerdì 28 giugno, dalla Sala stampa della Santa Sede il programma del viaggio di Papa Francesco annunciato nel marzo scorso, che si svolgerà dal 4 al 10 settembre.

Il Pontefice decollerà da Roma-Fiumicino la mattina di mercoledì 4 alla volta di Maputo per atterrare alle 18.30 locali nello scalo della capitale mozambicana, dove avverrà la cerimonia di benvenuto.L’indomani, giovedì 5, sono in agenda la visita di cortesia al capo dello Stato nel palazzo presidenziale Ponta Vermelha, dove successivamente incontrerà le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, tenendo il primo discorso ufficiale del viaggio.

La mattinata si concluderà con un incontro interreligioso con i giovani nel Pavillon Maxaquene. E nel pomeriggio è previsto nella cattedrale dell’Immacolata Concezione un appuntamento con vescovi, sacerdoti, religiose, consacrati, seminaristi, catechisti e animatori del Mozambico.Venerdì 6, prima di trasferirsi in Madagascar, Francesco visiterà l’ospedale di Zimpeto, quartiere periferico di Maputo, e celebrerà la messa nel locale stadio.

In aereo raggiungerà poi Antananarivo, dove alle 16.30, in aeroporto, si svolgerà la cerimonia di benvenuto. Sabato 7 la visita di cortesia al presidente malgascio nel Palazzo “Iavoloha” precederà l’incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico nel Ceremony Building e la celebrazione dell’ora media nel monastero delle carmelitane scalze della capitale.

Nel pomeriggio il Papa incontrerà i vescovi del Madagascar nella cattedrale di Andohalo, visiterà la tomba della beata Victoire Rasoamanarivo e presiederà una veglia di preghiera con i giovani nel campo diocesano di Soamandrakizay, dove l’indomani mattina celebrerà la messa domenicale. Seguiranno la visita alla Città dell’amicizia di Akamasoa, la preghiera per i lavoratori nel cantiere di Mahatzana e l’incontro con preti, suore, consacrati e seminaristi nel Collège de Saint Michel.

Lunedì 9 dalla capitale del Madagascar il Papa raggiungerà in aereo Port Louis. La cerimonia di benvenuto a Maurizio in aeroporto precederà la messa che Francesco celebrerà al monumento di Maria Regina della Pace. Dopo aver pranzato con i presuli della Conferenza episcopale dell’Oceano Indiano (Cedoi), compirà due visite: una privata al santaurio di Père Laval e quella di cortesia al capo dello Stato nel palazzo presidenziale. Nello stesso luogo incontrerà poi le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. In serata il congedo da Port Louis e il rientro in aereo ad Antananarivo.

L’indomani, martedì 10, alla cerimonia di congedo allo scalo della capitale del Madagascar seguirà la partenza alla volta di Roma-Ciampino, dove l’atterraggio è previsto nel tardo pomeriggio. Con il programma del viaggio la Sala stampa ha anche reso noto il nuovo logo per la visita a Maurizio che ha come motto “Pellegrino di pace”.

Rappresenta una colomba stilizzata che tiene nel becco un ramoscello d’ulivo, le cui foglie hanno i colori della bandiera nazionale: rosso, blu, giallo e verde.